Впервые за 9 лет: Минтруд намерен увеличить пособие по безработице

Минтруд России разработал проект федерального закона, которым предлагается увеличить с 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также "повысить уровень доступности социальной поддержки" для тех, кто ищет работу.
Об этом говорится в карточке законопроекта, размещенной на портале проектов нормативных актов. Однако текст документа там не приводится.
В обосновании законопроекта сообщается, что пособие "является одним из элементов защиты от безработицы и представляет собой гарантию государства по предоставлению социальной поддержки", пишет polit.ru.
Однако размеры минимальной и максимальной величин пособия не изменялись с 2009 года, и сейчас это пособие "не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума".
Сумма минимального и максимального размера пособия по безработице ежегодно устанавливается правительством, исходя из законодательства. В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.
Ранее Минтруд сообщал, что в Алтайском крае сокращается уровень безработицы.
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