Впервые за 9 лет: Минтруд намерен увеличить пособие по безработице

Об этом говорится в карточке законопроекта, размещенной на портале проектов нормативных актов. Однако текст документа там не приводится.

В обосновании законопроекта сообщается, что пособие "является одним из элементов защиты от безработицы и представляет собой гарантию государства по предоставлению социальной поддержки", пишет polit.ru.

Однако размеры минимальной и максимальной величин пособия не изменялись с 2009 года, и сейчас это пособие "не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума".

Сумма минимального и максимального размера пособия по безработице ежегодно устанавливается правительством, исходя из законодательства. В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.

Ранее Минтруд сообщал, что в Алтайском крае сокращается уровень безработицы.