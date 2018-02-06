Бедность, коррупция и безработица: россияне рассказали, что их волновало в 2017 году

Россиян в 2017 году беспокоили бедность населения, снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", пишет РИА Новости.
"Главные причины беспокойства россиян остаются неизменными на протяжении последних лет, однако острота этих проблем немного снизилась за последний год", — сказано в результатах исследования.
Первое место среди проблем заняли бедность, низкие зарплаты и снижение доходов населения — о них заявили 60% опрошенных россиян. В 2016 году о бедности говорили 66%, количество обеспокоенных ростом цен — 70%. В 2017 году на рост цен и инфляцию пожаловались 56% опрошенных. Третье место в рейтинге разделили безработица и коррупция — они тревожат 36% опрошенных.
Социальными вопросами больше всего обеспокоены люди с низкими доходами, пенсионеры, жители малых городов страны. О безработице чаще волнуются молодые россияне до 24 лет.
С 2016 года почти не изменился уровень обеспокоенности проблемами ЖКХ — 28%, ростом преступности — 25%, наркомании — 21%. За прошедший год немного выросла озабоченность россиян международными проблемами — до 10%.
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