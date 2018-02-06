Бедность, коррупция и безработица: россияне рассказали, что их волновало в 2017 году

Вчера, 20:25.
Жизнь

Россиян в 2017 году беспокоили бедность населения, снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", пишет РИА Новости.

Деньги.
Деньги. Фото из архива редакции.

"Главные причины беспокойства россиян остаются неизменными на протяжении последних лет, однако острота этих проблем немного снизилась за последний год", — сказано в результатах исследования.

Первое место среди проблем заняли бедность, низкие зарплаты и снижение доходов населения — о них заявили 60% опрошенных россиян. В 2016 году о бедности говорили 66%, количество обеспокоенных ростом цен — 70%. В 2017 году на рост цен и инфляцию пожаловались 56% опрошенных. Третье место в рейтинге разделили безработица и коррупция — они тревожат 36% опрошенных.

Социальными вопросами больше всего обеспокоены люди с низкими доходами, пенсионеры, жители малых городов страны. О безработице чаще волнуются молодые россияне до 24 лет.

С 2016 года почти не изменился уровень обеспокоенности проблемами ЖКХ — 28%, ростом преступности — 25%, наркомании — 21%. За прошедший год немного выросла озабоченность россиян международными проблемами — до 10%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров