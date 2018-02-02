ВЦИОМ: большинство россиян не считают сожительство браком

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который может уравнять зарегистрированные и неофициальные браки. Согласно ему, можно будет считать браком сожительство пары свыше пяти лет или двух лет при наличии совместного ребенка. Документ находится на стадии внесения.

Согласно опросу ВЦИОМа, сожительство без штампа в паспорте считают приемлемым 46% россиян (среди не состоящих в браке – 56%). Среди 18-24-летних эта доля сегодня составляет 59%.

При этом традиции и каноны супружеской жизни все еще крепки, констатирует статистика: 45% не одобряют подобные отношения (55% среди 60-летних и старше, 52% среди женщин против 38% среди мужчин).

Большинство россиян (56%) не признает сожительство браком (молодежь и старшее поколение, мужчины и женщины в этом вопросе преимущественно солидарны. Обратного мнения придерживаются 37% наших сограждан.

В отношении пары, имеющей детей, мнения респондентов таковы: 48% полагают, что в этом случае нельзя считать отношения мужчины и женщины браком, 42% — можно. Более двух третей опрошенных (71%) соглашаются с тем мнением, что рождению детей должна предшествовать официальная регистрация брака в ЗАГСе.