Ученые рассказали о связи брака и слабоумия

Исследователи обработали данные почти 800 тысяч человек из Европы, Азии и Америки. В итоге выяснилось, что те, кто не вступал в брак, больше остальных подвержены слабоумию.

Согласно мнению экспертов, связано это с тем, что состоящие в браке, как правило, ведут более активный образ жизни, а также чаще склонны отказываться от вредных привычек.

Риск развития деменции в преклонном возрасте у холостяков на 42% выше, чем у женатых и замужних. У овдовевших этот риск немного меньше, однако все же на 20% выше, чем у состоящих в браке.