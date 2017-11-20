В России при разводе имущество будут делить по-новому

В Семейный кодекс хотят внести поправки, согласно которым упростится раздел имущества бывших супругов. По этой идее, например, бизнес останется у того, кто его вёл, а второй супруг должен получить "справедливую компенсацию". Об этом пишут "Известия".
Также авторы поправок предлагают разрешить изменение брачного договора, если судьям он покажется несправедливым. Кроме того, супругов обяжут указывать в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) квартиру, находящуюся в совместной собственности.
Поправки по упрощению имущественных споров супругов при разводе разработали в Общественной палате. В Госдуме посчитали такие изменения разумными и предложили их обсудить с привлечением экспертов.
Еще во время развода предпдолагается делить все имущество сразу, а не частями. Сейчас супруги нередко подают отдельные иски, например, на квартиру, машину или дачу. Разработчики поправок считают, что нужным закрепить в Семейном кодексе понятие "имущество, нажитое супругами во время брака", которое подразумевало бы единый комплекс принадлежащих партнерам вещей, имущественных прав и общих долгов. Это позволит проводить раздел более справедливо и снизит нагрузку на судебную систему.
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