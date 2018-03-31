В Алтайском крае введут большие штрафы за неуплату курортного сбора

Размер штрафов, которые собираются ввести в Алтайском крае за неуплату курортного сбора, в десятки и сотни раз превышают сам сбор, сообщают "Вести.Ru".
Согласно поправкам, принятым на мартовской сессии краевого парламента, штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей будут наказывать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые нарушат сроки и порядок взимания курортного сбора. Санкции для граждан менее строгие – от 500 рублей до 2 тыс. Пока это предварительные цифры, они утверждены в первом чтении.
Андрей Осипов,
председатель комитета по правовой политике АКЗС:
- Пока поправки приняты в первом чтении, цифры ещё могут поменяться. Но хочу отметить, что закон имеет профилактическую направленность. То есть все должны иметь в виду, что есть административная ответственность за неуплату, либо за не предоставление информации, либо за не взимание курортного сбора.
Рассчитываем на то, что даже после принятия закона в окончательной редакции на апрельской сессии АКЗС его применение будет нулевым, либо сведено к нулю. И что уплата курортного сбора будет осуществляться в абсолютно спокойном и нормальном порядке.
Эксперимент по взиманию курортного налога начнётся с 1 мая – пока только в Белокурихе. Размер сбора – 30 рублей в сутки с человека, в следующем году ставка возрастёт до 50 рублей.
20 марта о вводе штрафов за неуплату курортного сбора объявил Ставропольский край.
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