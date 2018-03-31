В Алтайском крае введут большие штрафы за неуплату курортного сбора

- Пока поправки приняты в первом чтении, цифры ещё могут поменяться. Но хочу отметить, что закон имеет профилактическую направленность. То есть все должны иметь в виду, что есть административная ответственность за неуплату, либо за не предоставление информации, либо за не взимание курортного сбора.

Рассчитываем на то, что даже после принятия закона в окончательной редакции на апрельской сессии АКЗС его применение будет нулевым, либо сведено к нулю. И что уплата курортного сбора будет осуществляться в абсолютно спокойном и нормальном порядке.