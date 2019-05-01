В России появились новые дорожные знаки

В России вступил в силу национальный ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера, сообщают «Известия» со ссылкой на документ, опубликованный в нормативно-правовой базе «Российской газеты».

На российских дорогах появятся знаки «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход» и совмещенные знаки «Платная парковка», «Парковка для инвалидов».

Минимально допустимый размер дорожных знаков — 400×400 мм. Указатели таких параметров не будут перекрывать друг друга и ограничивать водителям обзор. Отметим, что их можно будет устанавливать только на нескоростной улично-дорожной сети, в центральной части городов, а также в зоне исторической застройки.

Эксперты опасаются, что изменения могут привести к росту числа ДТП. По словам председателя общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктора Похмелкина, водители уже привыкли к стандартным размерам и в первое время могут не замечать новые знаки.

О других законодательных изменениях, которые вступили в силу 1 мая, читайте в материале altapress.ru.