19 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Автоновости

В России предложили установить верхний возрастной порог для водителей

В России хотят запретить водить автомобиль людям старше 70 лет, сообщает Shot.

С телефоном в автомобиле.
С телефоном в автомобиле.
CC0

Участники движения «Ветераны России», которые обратились в МВД с такой просьбой, хотят предложить министерству совместно разработать проект, предусматривающий возрастные ограничения для водителей: выдавать права только людям с 18-ти до 70-ти лет.

С возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге, — сообщают активисты.

В случае прохождения возрастными водителями медкомиссии, документ им могут выдавать не на десять лет, а на более короткий срок.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации ТС.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость