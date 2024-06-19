В России предложили установить верхний возрастной порог для водителей

Участники движения «Ветераны России», которые обратились в МВД с такой просьбой, хотят предложить министерству совместно разработать проект, предусматривающий возрастные ограничения для водителей: выдавать права только людям с 18-ти до 70-ти лет.

С возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге, — сообщают активисты.

В случае прохождения возрастными водителями медкомиссии, документ им могут выдавать не на десять лет, а на более короткий срок.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации ТС.

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