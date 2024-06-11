Что делать при заглохшей в луже машине

Владельцам низких автомобилей, то есть практически всех легковых машин, рекомендуется избегать луж. Лучше потратить больше времени на объезд, но избежать риска попадания воды в двигатель, что может привести к гидроудару.в
Водителей, у чьих автомобилей электронные блоки управления двигателем расположены внизу, как это часто бывает у моделей Audi, рекомендуется также избегать попадания в лужу. В случае гидроудара стоимость ремонта составит не менее 100 тыс. рублей.
Отмечается, что если автомобиль с низким клиренсом заглох после заезда в лужу, то ни в коем случае не стоит пытаться его завести повторно.
По словам эксперта, необходимо предпринять следующие действия:
- отбуксировать автомобиль;
- выкрутить свечи и проверить, попала ли туда вода;
- при необходимости удалить воду, слить масло, вкрутить новые свечи и залить новое масло;
- только после этого можно попробовать завести двигатель повторно.
Если у водителя нет уверенности в том, что он сможет определить наличие воды в двигателе, лучше не рисковать и вызвать эвакуатор, который доставит автомобиль до сервисного центра.
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