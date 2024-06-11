12 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Автоновости

Что делать при заглохшей в луже машине

В связи с ухудшением погодных условий, встал вопрос, а что делать, если машина заглохла в луже. Altapress.ru приготовил несколько советов и способов как выбраться.

Владельцам низких автомобилей, то есть практически всех легковых машин, рекомендуется избегать луж. Лучше потратить больше времени на объезд, но избежать риска попадания воды в двигатель, что может привести к гидроудару.в

Водителей, у чьих автомобилей электронные блоки управления двигателем расположены внизу, как это часто бывает у моделей Audi, рекомендуется также избегать попадания в лужу. В случае гидроудара стоимость ремонта составит не менее 100 тыс. рублей.

Отмечается, что если автомобиль с низким клиренсом заглох после заезда в лужу, то ни в коем случае не стоит пытаться его завести повторно.

По словам эксперта, необходимо предпринять следующие действия:

  • отбуксировать автомобиль;
  • выкрутить свечи и проверить, попала ли туда вода;
  • при необходимости удалить воду, слить масло, вкрутить новые свечи и залить новое масло;
  • только после этого можно попробовать завести двигатель повторно.

Если у водителя нет уверенности в том, что он сможет определить наличие воды в двигателе, лучше не рисковать и вызвать эвакуатор, который доставит автомобиль до сервисного центра.

Ранее сообщалось, что участникам СВО хотят начать возвращать отобранные права за нетрезвое вождение.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Неоклассика: Эйнауди, Рихтер
Фильм о журнале «Юность»
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость