С 1 июня в России впервые начнет действовать запрет на использование автомобилистами шипованных зимних шин в летний период. Это нововведение было установлено постановлением правительства России , которое вступило в силу с 1 сентября 2023 года.

Изменения были внесены в «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

Согласно одному из пунктов перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, нельзя использовать шипованные шины противоскольжения в летний сезон (июнь, июль, август) на автомобилях категорий M1 и N1. На фрикционные шины («липучки») этот запрет не распространяется.

За нарушение запрета на использование шипованных шин летом может быть наложен штраф в размере 500 рублей. Однако, когда запрет на летние шины зимой вступил в силу в 2023 году, глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что за несезонные колеса штрафовать не будут.

Каждый водитель должен самостоятельно подготовить свой автомобиль к безопасной езде по дорогам в зимний период.

Ранее сообщалось, как и когда нужно сменить летнюю резину на зимнюю.

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