Изменения были внесены в «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».
Согласно одному из пунктов перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, нельзя использовать шипованные шины противоскольжения в летний сезон (июнь, июль, август) на автомобилях категорий M1 и N1. На фрикционные шины («липучки») этот запрет не распространяется.
За нарушение запрета на использование шипованных шин летом может быть наложен штраф в размере 500 рублей. Однако, когда запрет на летние шины зимой вступил в силу в 2023 году, глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что за несезонные колеса штрафовать не будут.
Каждый водитель должен самостоятельно подготовить свой автомобиль к безопасной езде по дорогам в зимний период.
Ранее сообщалось, как и когда нужно сменить летнюю резину на зимнюю.
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