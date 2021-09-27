27 сентября 4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Автомобиль жительницы Барнаула арестовали за чужой долг за электричество

В паблике «Барнаул 22» женщина попросила совет, что ей делать при аресте судебными приставами автомобиля.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Жительница Барнаула отметила, что купила автомобиль и без проблем поставила его на учет.

Однако через неделю узнала, что на машину уже наложен арест, таким образом имелся запрет на регистрационные действия.

«У прошлого хозяина был долг у электриков, и автомобиль арестовали. Машину я купила 15 мая 2021 года, а 18 сентября ее арестовали, уже мое авто. Я и к приставам ходила, чтобы сняли арест, и в прокуратуру, и документы предоставляла, но они просто игнорируют», — рассказала владелица автомобиля.

Она также подчеркнула, что записаться на прием в ведомства невозможно и даже трубки не берут. Теперь женщина не знает, куда ей обращаться.

Ранее в Кузбассе судебные приставы прямо на улице сняли колеса с машины должницы и поставили авто на дрова.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость