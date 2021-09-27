Автомобиль жительницы Барнаула арестовали за чужой долг за электричество

В паблике « Барнаул 22 » женщина попросила совет, что ей делать при аресте судебными приставами автомобиля.

Жительница Барнаула отметила, что купила автомобиль и без проблем поставила его на учет.

Однако через неделю узнала, что на машину уже наложен арест, таким образом имелся запрет на регистрационные действия.

«У прошлого хозяина был долг у электриков, и автомобиль арестовали. Машину я купила 15 мая 2021 года, а 18 сентября ее арестовали, уже мое авто. Я и к приставам ходила, чтобы сняли арест, и в прокуратуру, и документы предоставляла, но они просто игнорируют», — рассказала владелица автомобиля.

Она также подчеркнула, что записаться на прием в ведомства невозможно и даже трубки не берут. Теперь женщина не знает, куда ей обращаться.

Ранее в Кузбассе судебные приставы прямо на улице сняли колеса с машины должницы и поставили авто на дрова.