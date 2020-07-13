Машина сибирячки «будет ездить на дровах» после того, как судебные приставы сняли колеса

Жительница Кемеровской области рассказала в своем Instagram о том, как с ее машины сняли колеса и переставили на дрова, пишет « Сибдепо ».

«Вот так у нас работают судебные приставы-исполнители в городе Белово и Беловского района. Занимаются самоуправством, не знают законов», — написала девушка.

Она опубликовала фото машины, стоящей на бревнах, а также несколько видео. На кадрах заметно, что работает действительно служба судебных приставов (ФССП).

В региональной ФССП изданию подтвердили сам факт снятия колес, а также рассказали подробности истории.

«У женщины есть задолженность с 2017 года в размере 30 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба, она ее не оплатила до сих пор, при этом была объявлена в розыск. И при аресте имущества беловчанка тоже присутствовала, но предпочла уйти», — отметили в ведомстве.

Также в службе подчеркнули, что арест не самого транспорта, а его части — это обычная практика, хотя и встречается такое редко. К примеру, колеса арестовывают, если их стоимость покрывает сумму долга.

Ранее жительница Кузбасса, разучившаяся после ДТП разговаривать, при помощи приставов получила 300 тыс. рублей.