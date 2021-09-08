Формальность ради налогов. Почему в России могут полностью отменить обязательный техосмотр

Турчак отметил, что сейчас техосмотр — просто формальность, которую водители воспринимают как дополнительный налог.
Глава правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин одобряет упрощение техосмотра: «Предложение „Единой России“ давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию».
«Единая Россия» считает необходимым оставить обязательный только при смене владельца — в случае, если автомобиль или мотоцикл старше 4 лет.
Для остальных процедуру хотят сделать добровольной.
Напомним, недавно в МВД предложили упростить техосмотр.