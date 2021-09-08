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Автоновости

Формальность ради налогов. Почему в России могут полностью отменить обязательный техосмотр

Правительство и единороссы доработают и внесут в Госдума законопроект об отмене обязательного техосмотра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0
1 Из-за чего процедуру хотят отменить?

Турчак отметил, что сейчас техосмотр — просто формальность, которую водители воспринимают как дополнительный налог.

2 Кто поддерживает инициативу?

Глава правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин одобряет упрощение техосмотра: «Предложение „Единой России“ давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию».

Техосмотр
Техосмотр
Михаил Хаустов
3 Для кого сохранят обязательный техосмотр?

«Единая Россия» считает необходимым оставить обязательный только при смене владельца — в случае, если автомобиль или мотоцикл старше 4 лет.

Для остальных процедуру хотят сделать добровольной.

Напомним, недавно в МВД предложили упростить техосмотр.

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