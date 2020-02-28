В России расширили список автомобилей с налогом на роскошь

В перечень включены автомобили средней стоимостью от 3 млн рублей — всего 1298 моделей.

«Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3−5 млн рублей — 632 штуки (+54 к 2019 году); от 5−10 млн — 484 штуки (+38); от 10 до 15 млн — 100 штук (+3); свыше 15 млн — 82 штуки (+9)», — говорится в сообщении ведомства.

Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость автомобиля рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.

Так, владельцы машин за три-пять миллионов рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Такие же авто возрастом от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, а возрастом в два-три года — 1,1.

Для машин стоимостью в 5−10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10−15 млн рублей и возрастом 10−20 лет — в тройном.