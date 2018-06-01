В России с 1 июня планируют снизить акцизы на бензин

Власти планируют снизить акцизы на бензин и дизтопливо уже с 1 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на участника совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтекомпаниями.
Источник сообщил, что государственные наценки на бензин снизят на 3 тысячи рублей за тонну, на дизтопливо — на 2 тысячи рублей за тонну.
Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака, отметил, что с 1 июля планируется дополнительно снизить акцизы на 700 рублей за тонну для стабилизации ситуации на топливном рынке.
Средняя цена литра бензина в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 13% и составила 40,31 рублей. По сравнению с прошлым годом темп роста цен увеличился в три раза, следует из данных Росстата.
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