Власти Алтайского края пытаются не допустить истерики вокруг роста цен на бензин

Организаторы Всероссийской акции протеста не называют себя. Распространители сообщения полагают, что отказ заправлять автомобили остановит повышение цен на топливо. "Если каждый, кому надоело платить корпорациям бешенную цену за бензин перешлёт это сообщение следующим 10 людям уже через неделю 300 млн человек будут в ней участвовать", говорится в информационном сообщении (орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.).

Власти Алтайского края отчитываются о пристальном мониторинге ситуации и работают с нефтеснабжающими компаниями, чтобы те обеспечили сельхозтоваропроизводителей ГСМ в период посевной. Также они подчеркивают, что по данными крайстата на 21 мая в Алтайском крае установились самые низкие розничные цены на дизтопливо и бензин. В первом случае — 42,25, во втором — 39, 56 рублей за литр. Самая высокая цена на дизельное топливо в зафиксирована в Забайкальском крае — 46,29 рублей за литр. На бензин в Иркутской области — 41,62.

Что происходит?

За месяц оптовые цены на топливо увеличились практически на четверть: почти на 10 тыс. рублей за тонну. По мнению вице-президента Российского топливного союза (РТС) Юрия Матвейко, на фоне ослабшего рубля нефтяным компаниям стало гораздо выгоднее топливо экспортировать, а не продавать на внутреннем рынке.

"Российский топливный союз" (РТС), опубликовали открытое письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. Они просят немедленно и принудительно остановить рост оптовых цен на бензин и дизель, который "бьет исторические рекорды". Если ситуацию не изменить, страдать начнут жители, соцучреждения и бизнес, говорят эксперты.

Правительство пытается урегулировать ситуацию, снизив размер акцизов. Законопроект будет готов 28 мая. Однако пока не понятно, удастся ли только этой мерой переломить ход событий. Очередное повышение оптовых цен ждут уже 26 мая. И оно не последнее.

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