В Алтайском крае бензин подорожал сильнее, чем в целом по стране

Так, средняя цена за литр АИ-92 в регионе поднялась на 17 копеек (до 37,22 рублей); за литр АИ-95 — на 18 копеек (до 39,17 рублей). Зимнее дизтопливо подорожало на 20 копеек (до 41,03 рубля). Летняя солярка в цене не изменилась (ровно 41 рубль).

В целом по стране за неделю литр АИ-92 подорожал на 11 копеек (до 38,8 рублей), АИ-95 — на 12 копеек (до 41,48 рубля). Средняя цена на летнее дизельное топливо повысилась на 32 копейки (до 40,91 рубля), на зимнее на 22 копейки (до 41,56 рубля).

Факт

За год бензин АИ-92 в России подорожал на 5,61% (+2,06 руб./литр), АИ-95 — на 4,77% (+1,89 руб./литр). Летнее ДТ прибавило в цене 10,18% (+3,78 руб./литр), зимнее стало дороже на 8,26% (+3,17 руб./литр).

Справка

Цены на барнаульских заправках стали расти с конца марта. Причина — стремительный рост стоимости топлива на оптовом рынке. Эксперты предупреждают, что на ценниках АЗС это может серьезно отразиться уже к лету. Продавцы нефтепродуктов считают, что повышение составит до 3-5 рублей.

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