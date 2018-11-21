В России составили топ-10 регионов с самыми резвыми водителями. Вошел ли в него Алтай?

Данные о том, как ездят в российских городах, были получены компанией «Альфастрахование» при помощи телематического оборудования. Интересно, что водители, участвовавшие в эксперименте, сами дали на это согласие, так как рассчитывали получить скидку на некоторые страховые продукты за соблюдение правил ПДД.

Оказалось, что из 172 городов наиболее «резкие и бесшабашные» водители обитают в Смоленской области. В этом регионе автомобилисты превышают дозволенный лимит скорости на протяжении 33% пути. Второе место — за жителями Тверской (23,5%) и Новгородской (23%) областей.

Кроме них, в десятку «скоростных» регионов вошли Республики Карелия и Адыгея, Владимирская, Оренбургская области, а также Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Есть в этом списке и Алтайский край.

Отметим, что столичные регионы оказались не такие скоростные: Московская область заняла 50-е место рейтинга, а Санкт-Петербург — 52-е. Замыкает список из шестидесяти регионов Хабаровский край с результатом всего в 4%, сообщает портал «Автовести».

Приводят аналитики и, так сказать, данные «в среднем по больнице». Например, в среднем российский водитель проезжает без нарушения ПДД лишь 85% пути, а скорость превышает на протяжении 10% маршрута.