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21 ноября
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Автоновости
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В России составили топ-10 регионов с самыми резвыми водителями. Вошел ли в него Алтай?

Данные о том, как ездят в российских городах, были получены компанией «Альфастрахование» при помощи телематического оборудования. Интересно, что водители, участвовавшие в эксперименте, сами дали на это согласие, так как рассчитывали получить скидку на некоторые страховые продукты за соблюдение правил ПДД.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Оказалось, что из 172 городов наиболее «резкие и бесшабашные» водители обитают в Смоленской области. В этом регионе автомобилисты превышают дозволенный лимит скорости на протяжении 33% пути. Второе место — за жителями Тверской (23,5%) и Новгородской (23%) областей.

Кроме них, в десятку «скоростных» регионов вошли Республики Карелия и Адыгея, Владимирская, Оренбургская области, а также Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Есть в этом списке и Алтайский край.

Отметим, что столичные регионы оказались не такие скоростные: Московская область заняла 50-е место рейтинга, а Санкт-Петербург — 52-е. Замыкает список из шестидесяти регионов Хабаровский край с результатом всего в 4%, сообщает портал «Автовести».

Приводят аналитики и, так сказать, данные «в среднем по больнице». Например, в среднем российский водитель проезжает без нарушения ПДД лишь 85% пути, а скорость превышает на протяжении 10% маршрута.

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