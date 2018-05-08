В России стремительно дорожает бензин

С 23 по 29 апреля подорожало и дизельное топливо — на 15 копеек, до 41,60 рублей за литр, сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата. За неделю рост цен на бензин был отмечен в 71 центре субъектов России.

Самый значительный рост зафиксировали во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске — на 1-1,3%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,5% и 0,4% соответственно.

Ранее эксперты предупредили о том, что цены на бензин будут расти еженедельно. Причем стабилизация этого показателя зависит от действий ФАС, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев, пишет ura.ru.

Автомобильное топливо на АЗС в Алтайском крае за неделю с 8 по 15 апреля стало дороже на 17-20 копеек за литр. Цена на бензин в регионе растет сильнее, чем по стране.

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