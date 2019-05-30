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30 мая
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Автоновости

В России ужесточат наказание за «пьяные» ДТП

Максимальный срок наказание за «пьяные» ДТП вырастит с 9 до 15 лет. Соответствующая поправка Уголовному кодексу принята Госдуме в третьем чтении, пишет «Коммерсант».

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

ДТП с участием пьяных водителей планируется перевести в разряд тяжких преступлений. Для виновников аварий с пострадавшими максимальный срок повысят с четырех до семи лет. За ДТП с одним погибшим водителю будет грозить до 12 лет (сейчас до 5 лет), при двух и более погибших — до 15 лет тюрьмы (сейчас до 9).

Напомним, что сейчас в Барнауле продолжается дело Александра Реденко, который 15 октября стал виновником ДТП. В результате погибли два ребенка и женщина, один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»). Ему грозит лишение свободы на срок от 4-х до 9 лет.

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