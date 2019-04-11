«Со слезами на глазах»: прокуратура просит почти максимальный срок для лихача на BMW X6

11 апреля в Центральном районном суде Барнаула состоялись прения сторон по делу Александра Руденко, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП на пр. Ленина 15 октября 2018 года. Прокуратура попросила для него почти максимального наказания. Защита настаивает на том, чтобы отправить его в колонию-поселение.

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«Для восстановления справедливости»

«Мы все со слезами на глазах наблюдали за этим процессом. В результате страшного ДТП погибли дети, семьи потеряли своих близких», — совсем не официально начала свою речь помощник прокурора Барнаула Татьяна Шишова. Ее позиция в прениях была практически идентична тексту обвинительного заключения: женщина перечислила травмы погибших, результаты автоэкспертиз, показания свидетелей, говоривших об огромной скорости движения BMW X6 и состоянии опьянения водителя.

Сторона обвинения и потерпевших на суде над Александром Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

Помощник прокурора отметила и смягчающие обстоятельства дела: положительные характеристики личности Александра Руденко, его молодой возраст, отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба и признание вины.

Вместе с тем она попросила не учитывать при назначении наказания факт перечисления 500 тыс. рублей семье Федько от жены Руденко, так как это слишком малая часть от общей суммы исков (51 млн рублей). Требования потерпевших представитель прокуратуры полностью поддержала.

Семья Александра Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

За время пребывания в СИЗО у обвиняемого Александра Руденко развилось тревожно-депрессивное состояние, отметила Татьяна Шишова. Однако в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается, поэтому помощник прокурора попросила отправить его в колонию общего режима.

«Учитывая тяжесть совершенного преступления, для восстановление социальной справедливости и предупреждения новых подобных фактов прошу назначить Руденко 8 лет и 11 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года», — закончила свою речь Татьяна Шишова.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

«У меня есть полное право мстить»

Со стороны потерпевших первым выразить свою позицию в прениях решил Александр Карбышев, представитель водителя Renault Scenic Сергея Федько и его жены Елены Корецкой. В аварии погибла их пятилетняя дочь. Мама девочки высказала свою позицию на предыдущем заседании, а на прения не пришла — ей тяжело дается присутствие в суде.

«Руденко до последнего момента вину не признал. В своих показаниях на следствии он говорил, что у него нет возможности извиниться перед потерпевшими, но когда такая возможность появилась в суде, мы не увидели его раскаяния», — заявил Александр Карбышев.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

Юрист напомнил присутствующим историю Виталия Калоева — мужчина пошел на преступление из-за того, что не получил извинений от человека, по вине которого погибла его семья. «Я считаю, что Руденко совершил ДТП не по неосторожности, а по самонадеянности, будучи уверенным в своей безнаказанности», — подчеркнул Александр Карбышев. Он попросил для обвиняемого максимальный срок наказания — 9 лет колонии.

Евгений Нагорнев, потерявший в этом ДТП свое здоровье, жену и дочь, заявил: «Я не услышал слов прощения. У меня есть полное моральное право мстить, но я этого не хочу делать. Да, я виноват, что не пристегнул своего ребенка. Но в этой аварии шансов выжить у моей дочери и жены не было».

Отец погибшей Юлии Нагорневой отметил, что Руденко грозит слишком мягкое наказание, несоизмеримое с тяжестью его потери. «У меня больше нет любимой дочери», — сказал Игорь Перфильев. Павел Федько, отец водителя Renault Scenic, попросил вынести справедливый приговор.

Александр Руденко так и не смог посмотреть в глаза потерпевшим: он либо смотрел в одну точку, либо отводил глаза. В прениях участвовать он отказался: «Да я не знаю, что говорить, наверное, я виноват, я не знаю», — сказал подсудимый.

«Нет отягчающих обстоятельств»

Адвокат обвиняемого Александр Марченко сразу заявил, что с обстоятельствами в обвинительном заключении и он, и его клиент согласны. «Руденко сразу признал вину и раскаялся, активно способствовал расследованию, дал обстоятельные показания и не менял их, а только уточнял», — подчеркнул защитник.

В качестве смягчающих обстоятельств адвокат попросил учесть частичное погашение иска перед потерпевшим Сергеем Федько, а также факт получения выплат от страховой компании. Кроме того, защитник отметил, что Александр Руденко впервые и по неосторожности совершил преступление средней тяжести, а также то, что у него есть 10-летняя дочь.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

«Ответственность за детей несут их родители. В пострадавшем автомобиле не было детских кресел, дети не были пристегнуты. Поэтому я считаю, что водитель Renault Scenic также нарушил ПДД с молчаливого согласия родителей погибших детей. Это может быть учтено как смягчающее обстоятельство», — сказал адвокат.

Александр Марченко заявил, что его подзащитный «не ищет оправданий и готов нести ответственность», а отягчающих обстоятельств в этом деле нет. Про показания свидетелей, которые утверждали, что Руденко и его жена пили алкогольные коктейли перед поездкой, защитник не упомянул.

Жена Александра Руденко Наталья. Анна Зайкова , altapress.ru

Иски потерпевших сторона защиты признала законными, но размер выплат — не соответствующими «принципам разумности и сложившейся практике». Адвокат попросил назначить Руденко наказание в колонии-поселении.

Воспользовавшись правом на реплику, помощник прокурора Барнаула Татьяна Шишова заявила, что причиной смерти пассажиров Renault Scenic стало нарушение ПДД водителем BMW X6, а не тот факт, что они не были пристегнуты. Адвокат стороны потерпевших Сергей Шмаков подчеркнул, что пострадавшего водителя Сергея Федько не привлекали к ответственности за отсутствие детских кресел в автомобиле, а значит этот факт нельзя учитывать при определении наказания подсудимому.

«Я никоим образом не затронул того факта, что он невиновен. Я лишь указал на смягчающие обстоятельства дела», — подчеркнул в ответ адвокат Александр Марченко.

Право на последнее слово Александру Руденко дадут на заседании 17 апреля. Дата вынесения приговора пока не известна.

В чем обвиняют водителя BMW X6