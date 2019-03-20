Устроивший смертельное ДТП в центре Барнаула водитель BMW X6 не признал вину на суде

20 марта начался суд над Александром Руденко, которого считают виновником смертельного ДТП на проспекте Ленина. В аварии погибли три человека, в том числе двое детей.

На заседание суда пришёл потерпевший Евгений Нагорнев, чьи жена и дочка погибли в аварии, а сам он получил тяжкие травмы. Также появился отец потерпевшего водителя Сергея Федько, чья дочка тоже оказалась в числе погибших. Сам Сергей находится в тяжелом состоянии, не разговаривает. Всего в суде оказались 6 потерпевших и их представителей.

Представитель прокуратуры предъявила обвинение Руденко. Его посадили в «аквариум». Вину свою мужчина на суде не признал. При этом ранее сообщалось, что во время следствия Александр Руденко полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами, а также оказать материальную помощь пострадавшим.

До начала заседания подсудимый прятал лицо от СМИ. Он заметно похудел, выглядел беспокойным. На вопросы суда мужчина отвечал односложно, всем видом показывая, что не желает ни с кем общаться.

Зал заседания был полным. На суде присутствуют знакомые потерпевших и подсудимого, также много представителей СМИ. По данным altapress.ru, в зале присутствовала предположительно мать Руденко: пожилая женщина переглядывалась с подсудимым, периодически роняла голову и закрывала лицо.

На заседании также успели допросить потерпевших Евгения Нагорнева и отца водителя Сергея Федько.

За что судят Руденко

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

Резонансная авария произошла 15 октября 2018 года в 23:05 на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм в больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

В ходе следствия пришлось провести ряд исследований и экспертиз, в том числе автотехническая, транспортно-трасологическая, судебно-медицинские, психиатрические. Полицейские уверены, что собрали все необходимые доказательства, которые позволили провести объективное расследование и полностью восстановить обстоятельства ДТП.

Александру Руденко грозит лишение свободы на срок от 4 до 9 лет. Он находится в СИЗО с 17 октября 2018 года. Окончательное решение по делу примет суд.