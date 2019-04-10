«Мажор понтовый»: мама погибшего в аварии с BMW X6 ребенка обвинила водителя в убийстве

На третьем заседании по делу барнаульского гонщика на BMW X6 Александра Руденко выступила жена водителя Renault Scenic и мама одной из погибших девочек — Елена Корецкая. Женщина обвинила подсудимого в умышленном убийстве и назвала соучастницей преступления его жену. Также на суде дали возможность высказаться обвиняемому. Он объясняться не пожелал, но после оглашения показаний из дела сквозь зубы признал свою вину.

Краткое содержание

«Он не пытался уйти от столкновения»

На заседание пришли потерпевший Евгений Нагорнев, представители семьи его жены, семьи пострадавшего водителя Сергея Федько, а также мать и жена подсудимого.

Первым делом суд пожелал устранить противоречия между показаниями двух водителей — свидетелей происшествия по просьбе стороны защиты. Выяснилось, что они ехали по одной и той же полосе, просто друг за другом, поэтому их показания были идентичны, что и вызвало сомнения у адвоката.

Потерпевший Евгений Нагорнев уточнил у одного из свидетелей, пытался ли водитель BMW X6 тормозить? «Если только в последний момент. Я не видел, чтобы он заблаговременно это делал», — заявил свидетель.

Суд над Александром Руденко. Евгений Нагорнев ( слева). Анна Зайкова

Жена водителя Renault Scenic Сергея Федько и мама одной из погибших девочек Елена Корецкая спросила: «Пытался ли водитель BMW X6 повернуть, уйти от столкновения?» Мужчина ответил отрицательно.

Этот свидетель стал последним из допрошенных. Его рассказ подсудимый Александр Руденко выслушивал стоя. По нему не было понятно, вникает ли он в суть показаний. Очевидно, что его больше интересовала его семья: он переглядывался с женой и матерью.

«Вы лишили меня смысла жизни»

«Я не хотела бы повторять свои показания про события той страшной ночи. Хочу дополнить по ситуации с моей семьей», — сказала Елена Корецкая, когда ее пригласили за трибуну. Заплаканная женщина говорила при этом четко и громко, без единой запинки.

«Про потерю близких часто говорят, что это стечение обстоятельств, судьба, рок. Для меня этот рок имеет имя и фамилию — Александр Руденко. Для меня он не водитель, а убийца. Таисия была единственным ребенком у нас с Сергеем, единственным у меня ребенком, о котором я более десяти лет мечтала», — рассказала суду потерпевшая.

Стороны по делу Руденко в коридоре суда. altapress.ru

Затем Елена обратилась напрямую к подсудимому:

Вы лишили маленькую девочку жизни, меня лишили радости материнства, смысла в жизни. Сергей имеет глубочайшую инвалидизацию. Да, реабилитация идет, но очень медленно. До сих пор остается вероятность летального исхода. Полтора месяца назад он чуть не умер от асфиксии. Он ничего не помнит о трагедии, он узнал о ней только с моих слов три недели назад. Он не помнит даже нашу семью, наш дом. Я хочу, чтобы вы понимали, что натворили. Мы были счастливой благополучной семьей. Сергей был полноценным здоровым мужчиной. Мы жили ради детей. Вы просто перевернули нашу жизнь в одну секунду. Ни капли сожаления в ваших глазах я не вижу. Вы понимаете, что натворили?

«Я обвиняю не только вас , но и вашу семью»

Александр Руденко слушал речь потерпевшей стоя и молча, не глядя ей в глаза. Женщина сообщила, что у ее мужа Сергея есть дети от первого брака, ипотека и кредиты. Затраты на его реабилитацию в Алтайском крае, по ее словам, составляют 3−5 тысяч рублей в сутки. В других регионах это стоит в 3−4 раза дороже, а зарубежное лечение — в 20 раз дороже, рассказала Елена.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

«Я обвиняю вас и не только вас, а вашу семью», — с этими словами потерпевшая повернулась к матери и жене обвиняемого. — «Родителей, которые вырастили вот это чудо. Мажора понтового, который считает себя королем мира, которому все позволено. Не привили ни чести, ни достоинства, чтобы он мог повести себя как мужчина в этой ситуации. Супругу, которая допустила езду пьяного мужа на автомобиле. Любая адекватная женщина не дала бы ему ключи или как минимум нажала бы на тормоза. Вы пролетели весь Ленинский на красный свет. Весь Ленинский!»

«Надо ее туда же, в клетку посадить, как соучастницу», — сказал с места отец Сергея Федько о супруге подсудимого. Ему сделали замечание.

Мама погибшей девочки также попросила суд обратить внимание на то, что Руденко не впервые злостно нарушает ПДД.

«Для нас и для Евгения (Нагорнева — прим.ред.) это умышленное убийство, это терроризм. Как хотите, так его и назовите. А не убийство по неосторожности, как оно здесь трактуется. По поводу раскаяния Руденко я хочу сказать, что это абсурд для меня. Все факты говорят об обратном. Я знаю, что они даже пытались выкупить видеозаписи из заведения, в котором пили», — заявила женщина.

В ответ на последнюю фразу мать Руденко спросила: «Что за бред?» Однако Елена была категорична: «Не надо отрицать, я знаю эти факты». Потерпевшая рассказала, что все, что она получила в качестве извинений — предложение адвоката семьи Руденко через ее представителя взять «500 тысяч или 1 миллион и разойтись».

Стороны по делу Руденко в коридоре суда. altapress.ru

«У суда я прошу максимального срока наказания. Для семей погибших он минимальный», — подчеркнула женщина. Затем она еще раз обратилась к Руденко и его семье: «А для вас хочу сказать, что есть еще и божий суд, и он обязательно покарает вас и вашу семью».

Гражданский иск Елены о возмещении морального вреда за гибель дочери составляет 5 млн рублей. Сразу после своего выступления женщина ушла из зала заседания, а Руденко наконец сел на лавку.

«Ну виноват , да , что я еще могу сказать»

После ухода потерпевшей судья Максим Рыжков попросил подсудимого выразить свою позицию по делу. «Не знаю я, какая у меня позиция», — заявил Руденко. Ему дали несколько минут на согласование дальнейших действий с адвокатом. Защитник Александр Марченко подошел к «аквариуму», в котором содержался обвиняемый, и начал потихоньку с ним переговариваться.

«Просто скажи: огласите мои показания», — доносились обрывки фраз адвоката. «Ну виноват, да, чо я еще могу сказать», — отвечал Руденко. В итоге, когда судья снова спросил обвиняемого о его позиции, он заявил, что готов подтвердить все то, что говорил на этапе следствия, а в суде желает воспользоваться ст. 51 Конституции — то есть, отказывается давать еще какие-либо показания.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

Представитель прокуратуры зачитала протокол допроса Руденко в качестве подозреваемого. Из него стало известно, что водительские права он получил в 2015 году, а BMW X6 купил в 2017 году. Накануне происшествия они с супругой были в ресторане «Иероглиф» на пр. Социалистическом. «Я выпил бокал слабоалкоголького коктейля, курил кальян», — сообщил следствию Руденко.

После посещения ресторана мужчина с женой отправились домой на Змеиногорский тракт через пр. Ленина. От ул. Димитрова, как поясняет водитель, он ехал, соблюдая правила дорожного движения, со скоростью 60 км/ч. Никаких соревнований с другими водителями он, по его словам, не устраивал.

«На перекрестке с ул. Интернациональной я увидел мигающий «зеленый» и ускорился, чтобы успеть проскочить светофор. Это мне удалось. На пересечении с ул. Анатолия я также увидел светофор, работавший в режиме «мигающий зелёный «и решил проехать этот перекресток, не снижая скорости. Неожиданно для себя я увидел автомобиль, когда приблизился к светофору, и в этом момент для меня загорелся красный сигнал. Я принял меры экстренного торможения, но тут же произошел удар», — следует из показаний Руденко.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

Мужчина пояснил, что после ДТП находился в шоке и отказался сдавать анализы на содержание алкоголя в крови, не понимая последствий. О том, что в результате ДТП погибли три человека, он узнал от полицейских. В своих показаниях Руденко также сообщает, что жалеет о случившемся и раскаивается, осознает тяжесть обвинения и хотел бы лично принести извинения пострадавшим и близким погибших, но не может этого сделать по причине заключения в СИЗО.

«Давали такие показания? Все верно отражено?», — спросила у Руденко помощник прокурора. «Да, давал. Не совсем полностью, там непонятно…», — невнятно начал говорить подсудимый. Судья потребовал от него встать и четко произнести свою позицию. «Ну, подтверждаю, все, да-да, во всем виноват я», — согласился Руденко.

Сотая доля секунды и 2,6 промилле

Представитель прокуратуры также зачитала в суде результаты экспертиз и показания камеры видеонаблюдения. Из этого стал известно, что от Интернациональной до Анатолия BMW X6 пролетел меньше чем за 0,5 секунд, а водитель Renault Scenic «не имел возможности предотвратить столкновение».

22.43: Renault Scenic останавливается перед запрещающим сигналом.

22.44: Загорается «зеленый» для движения по ул. Анатолия. Для движения по пр. Ленина загорается «красный».

22.44.11: Renault начинает движение.

22.44.13: На камере видно BMW X6.

22.44.14: Момент столкновения.

Экспертиза показала, что водитель BMW X6 «располагал возможностью тормозить», так как эти механизмы в машине были исправны. Согласно исследованию крови Руденко, в ней содержалось 2,6 промилле алкоголя, что соответствует сильной степени опьянения.

Чтобы обеспечить выплаты по искам потерпевших, следствие арестовало все имущество Руденко, счета его компании, земельные участки, часы, телефоны — все, что представляет какую-либо ценность. На его личных счетах денег не нашли.

Следующее заседание по делу состоится 11 апреля. Нам нем пройдут прения сторон и, возможно, предоставят последнее слово обвиняемому.

В чем обвиняют Александра Руденко

Читать далее Следствие и прокуратура обвиняют Александра Руденко в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько. В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер. Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы. Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»). Ему грозит лишение свободы на срок от 4-х до 9 лет.

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