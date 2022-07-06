7 июля
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Автоновости

В России ужесточили наказание за вождение без прав

Государственная дума России приняла пакет законопроектов, направленный на ужесточение наказания за вождение без водительских прав. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

ДПС, полицейский.
ДПС, полицейский.
Михаил Хаустов

Наиболее серьезная ответственность предусмотрена для случаев, в которых лишенный права управления транспортными средствами водитель нарушил ПДД, в результате чего погибли люди.

При гибели одного человека наказание предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы, двух и более — от 8 до 15 лет. При нанесении тяжкого вреда здоровью наказание предусматривает до 5 лет принудительных работ либо до 7 лет тюрьмы.

Не попавшим в ДТП лишенным прав водителям за управление транспортом также может грозить уголовная ответственность: до года лишения свободы при первом нарушении, до двух — при последующих. Однако в таких случаях можно отделаться и штрафом в 150−250 тыс. рублей либо обязательными работами до 360 часов.

Для рецидивистов наказание увеличено. Помимо тюрьмы, предусматривается штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо до 480 часов обязательных работ. У злостных нарушителей также могут конфисковать автомобиль по приговору суда.

Ранее сообщалось, что практически каждый второй россиянин выступает за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, из них 49% выступили за правовые ограничения вождения самокатов и электросамокатов.

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