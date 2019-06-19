В России ужесточили ответственность за «пьяные» ДТП

Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП с погибшими по вине пьяного водителя. Максимальный срок наказания увеличился с 9 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в случае гибели человека в аварии пьяный водитель мог получить от 2 до 7 лет, а за гибель двух и более лиц от 4 до 9 лет. По новому законодательству виновный в аварии, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, может отправиться в места заключения на срок до 15 лет.

Необходимость в ужесточении мер по отношению к нарушителям обсуждалась давно. Подготовленный текст законопроекта приняли в рекордное время — всего за 1,5 месяца. Соответствующие поправки опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, на пересмотре приговора 7 июня барнаульскому «лихачу» Александру Руденко, совершившему смертельное ДТП на пр. Ленина на своем BMW X6, ужесточили наказание. Алтайский краевой суд пересмотрел приговор и отправил его в колонию общего режима. Но срок ему считали по старому законодательству.

В результате резонансного ДТП 15 октября 2018 года пострадали шесть человек, из них погибли трое, в том числе два ребенка. Виновник ДТП не пострадал.