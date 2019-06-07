Суд ужесточил наказание барнаульскому «лихачу» на BMW X6

7 июня Алтайский краевой суд рассмотрел апелляции сторон по делу о смертельном ДТП на пр. Ленина в Барнауле. Александр Руденко приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее, 17 апреля, суд вынес приговор о том же сроке, но в колонии-поселении.

Фактически Руденко осталось сидеть 7 лет и 8 месяцев, так как он уже отбыл полгода в СИЗО — в его случае день под арестом идет за 1,5. Об УДО он сможет просить после того, как отбудет одну треть срока — то есть, уже в 2021 году.

Напомним, апелляции подали все участники процесса: Евгений Нагорнев, который потерял в аварии жену и дочь, отец его супруги Игорь Перфильев, а также юрист Елены Корецкой, у которой в этом ДТП погибла дочь и остался инвалидом муж, водитель Renault Scenic Сергей Федько.

Также апелляцию подавал адвокат Александр Марченко в интересах осужденного Александра Руденко. Позднее в суд поступили апелляции от адвоката Сергея Шмакова в интересах потерпевших Сергея Федько и его отца Павла, а также от гособвинителя Татьяны Шишовой, представителя прокуратуры Барнаула.

Справка

Максимально по ч. 6 ст. 264 УК РФ Александру Руденко грозило 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Это преступление средней степени тяжести.