Гнал 151 км/ч. Как прошел суд над барнаульским «лихачом на BMW X6»

Первое заседание суда по делу гонщика на BMW X6, устроившего смертельное ДТП на проспекте Ленина в Барнауле в октябре 2018 года, вызвало у многих присутствующих шок и недоумение. Александр Руденко, который ранее признавал вину и заявлял о готовности возместить ущерб пострадавшим, теперь заявил, что не понимает сути обвинения. Он неохотно разговаривал с судьей, а со своим адвокатом вовсе отказался общаться.

Десять потерпевших и один подсудимый

20 марта дочери Евгения Нагорнева Марии могло бы исполниться 4 года. Но вместо того, чтобы праздновать ее день рождения, мужчина был вынужден выступать на суде в качестве потерпевшего — как пострадавший и как родственник погибших дочери и жены.

Потерпевшими по делу признали и семью Перфильевых — родителей погибшей Юлии Нагорневой, а также водителя Сергея Федько, его погибшую 5-летнюю дочь Таисию, гражданскую жену Елену и родителей. На суд из них явились только отцы Юлии и Сергея — Игорь Перфильев и Павел Федько.

33-летний подсудимый Александр Руденко выглядел изможденным, и до начала заседания сидел на лавке с опущенной головой и закрытым руками лицом. Его интересы представлял адвокат Александр Марченко — ранее он отстаивал интересы другого гонщика на BMW X6, Алексея Бикташева.

В первую очередь судья Максим Рыжков выяснил обстоятельства жизни подсудимого. Тот имеет высшее техническое образование, до аварии жил в незарегистрированном браке. У мужчины есть ребенок, возраст которого он затруднился назвать. «10 или 11 лет исполнилось», — ответил на вопрос суда Руденко.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

Возникли сложности у подсудимого и с вопросами о наличии штампа о браке в паспорте, о месте работы, о военной обязанности. «Не знаю», — отвечал на все Руденко. Хронических тяжелых заболеваний у него нет, на учете у психиатра не состоял.

Мужчина не смог вспомнить, получал ли он обвинительное заключение по делу на руки, хотя в деле имеется соответствующая расписка. «Я ничего не помню», — заявил Руденко.

О дате заседания, по словам подсудимого, он узнал только утром 20 марта, хотя его об этом должны были предупредить за несколько дней. Извещали ли его заранее, Руденко сказать затруднился, а вот его адвокат на этот вопрос ответил утвердительно.

Подсудимый был крайне рассеянным, плохо слушал то, что говорит судья, постоянно переспрашивал.

«Я не понимаю , в чем меня обвиняют»

Обвинительное заключение зачитывали около 7 минут. Следствие и прокуратура обвиняют Александра Руденко в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП на месте погибла дочь водителя Таисия Федько. Остальные потерпевшие получили тяжкие травмы. Юлия Нагорнева и ее дочь Мария скончались в больнице.

Суд над Александром Руденко. Евгений Нагорнев ( слева). Анна Зайкова

Водитель Сергей Федько получил закрытую черепно-мозговую травму и обширный ишемический инсульт. Сейчас он находится в полубессознательном состоянии, не может говорить, психических процессы в его мозге заторможены. Дочь Сергея Федько Таисия погибла на месте от многочисленных переломов и травм внутренних органов, тупой сочетанной травмы головы, грудной клетки и живота. Пассажир Евгений Нагорнев получил закрытую черепно-мозговую травму, разрывы внутренних органов с кровоизлиянием в брюшную полость. Его жена Юлия Нагорнева умерла в больнице тем же вечером от закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочки мозга, осложнившимся отеком. Дочка Нагорневых Мария получила закрытую травму грудной клетки, разрывы сердца и селезенки, переломы. Все это осложнилось обильной кровопотерей, в результате чего ребенок умер тем же вечером в больнице.

Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»).

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

После окончания читки обвинительного заключения у обвиняемого и судьи состоялся следующий диалог:

Судья: — Руденко, вам понятно, в чем вас обвиняют?

Подсудимый: — Мне совсем ничего не понятно.

Судья: — Что конкретно вам непонятно?

Подсудимый: — Не знаю я.

Судья: — Что значит — не знаю?

Подсудимый: — То и значит, что непонятно.

Судья: — Вы можете переспрашивать то, что вам непонятно. В любой момент могу предоставить вам время для переговоров с защитником.

Адвокат подошел к Руденко, но тот отказался с ним разговаривать.

Суд над Александром Руденко. Адвокат Александр Марченко. Анна Зайкова

Судья: — Руденко, еще раз — себя виновным признаете?

Подсудимый: — Я не знаю — в чем?

Судья: — В предъявленном вам обвинении, которое только что озвучили.

Подсудимый: — Не знаю я, как было, я вообще ничего не знаю.

Судья: — Понятно, не желаете высказывать позицию.

Адвокат Александр Марченко также отказался выражать свое мнение по поводу обвинения на данной стадии.

«Я сразу понял , что больше их не увижу»

Первым из потерпевших вызвался выступить гендиректор компании «Редукционно-охладительные установки» Евгений Нагорнев, который потерял в этой аварии свое здоровье, жену и дочь. Мужчина заявил, что Руденко видит второй раз в жизни и испытывает к нему неприязнь, но оговаривать не собирается.

«Вот я смотрю, наблюдаю: человек на ровном месте „включает дурака“. Маскарад устроил: „Я ничего не знаю, не понимаю, как я здесь оказался“. Мне вот это непонятно», — заявил Евгений. Бизнесмен выразил сожаление, что статья 264 УК РФ не позволяет наказать Руденко более сурово.

Суд над Александром Руденко. Евгений Нагорнев. Анна Зайкова

Евгений Нагорнев,

потерпевший:

Если бы он был мужчиной, то вину бы признал. Не вызывал бы адвоката, деньги не тратил, а сидел бы от звонка до звонка, как мужики делают. А он даже извинений не принес, и на месте происшествия помощь не оказывал. Кроме того, пытался вину свою свалить на супругу.

15 октября 2018 года Нагорневы были на дне рождения у друга. Евгений рассказал, что выпил две кружки пива. Поскольку на улице было холодно, семья решила не идти пешком, а сесть в машину к Сергею Федько, который «не пьет много лет». Евгений сел на переднее пассажирское сиденье, а его жена с дочкой и ребенком водителя — на заднее.

Евгений Нагорнев,

потерпевший:

Мы ехали по правилам, а потом произошел внезапный хлопок и все. Я вышел из машины и сначала подумал, что это кошмарный сон. Потом, когда мне стало совсем больно, я понял, что это реальность. Машину было не узнать. Сергей лежал возле автомобиля без сознания. Подоспевшие люди стали говорить, что он уже неживой. Потом мне стало тяжело дышать. Какая-то женщина подошла, взяла меня под руку, повела оказывать помощь. Я не сразу увидел своих девчонок и спросил, где они. Меня подвели, показали. Юля лежала возле автобусной остановки где-то в 30 метров от перекрестка. Потом я пошел Машу посмотреть. Она еще живая была. Тася лежала еще дальше. Я когда увидел это, то сразу понял, что больше их не увижу. Да и медперсонал в больнице шептался, что два ребенка погибли. С Тасей вообще сразу было ясно все.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

«Скорые» забрали сначала ребенка Нагорнева, потом Сергея Федько, третья машина забрала самого Евгения, хотя он настаивал, чтобы везли его супругу.

Руденко, по словам пострадавшего, «матерился, блажил и причитал», кричал: «Что я наделал!». Рассказывая об этом, Евгений в первый и единственный раз за все заседание обратился напрямую к подсудимому: «Я-то помню все, в отличие от некоторых. Такое не забудешь».

На вопросы о своем здоровье Евгений ответил: «Жаловаться не хочу, живу. 13 ноября я отпросился из стационара, а через месяц закрыл больничный. Сейчас я посещаю частную клинику».

Ущерб от ДТП Евгений оценил в 23 млн рублей. Он сразу же пояснил суду, что ему лично эти деньги не нужны. Он планирует передать то, что ему присудят, семье Сергея Федько. «У него двое несовершеннолетних детей. Отца у них нормального не будет», — сказал Нагорнев.

Евгений Нагорнев,

потерпевший:

Мне известно, что Руденко состоятельный, владеет несколькими компаниями и недвижимостью. Правда, это состояние нажил его отец. К сожалению, он воспитал не самого хорошего парня. Руденко никоим образом не попытался загладить свою вину. Он даже дня рождения своего ребенка не помнит! Какой из него отец? Пил, курил, вел паразитический образ жизни. Его вообще надо родительских прав лишить, а все имущество отдать детям Сергея.

Суд над Александром Руденко. Потерпевшие. Анна Зайкова

Представитель прокуратуры попросила Евгения рассказать об отношениях в его семье. «Вы знаете что такое любимая женщина? И что можно сделать за любимую женщину? За дочь?», — ответил бизнесмен.

На вопрос о мере наказания потерпевший заявил, что даже максимального срока — 9 лет — ему будет мало. Подсудимый слушал это, скрестив на груди руки.

Евгений Нагорнев,

потерпевший:

Я не считаю, что он сделал это по неосторожности. Он образованный, сдавал ПДД, и все равно сел пьяным за руль! Три «красных» сигнала проехал! Я не буду приводить примеры наказаний за подобное в арабских странах, Японии, Сингапуре. И я считаю, что никакое примирение в данном случае не допустимо. Людьми не торгуют. Семью и любовь не купишь.

Адвокат Руденко задал Евгению Нагорневу один вопрос: «Были ли пристегнуты пассажиры автомобиля, сидели ли дети в удерживающих устройствах?»

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

«Да я все понимаю, но вас, старого седого человека понять не могу…», — начал Евгений. «Я прежде всего адвокат и выполняю свою работу», — отрезал Александр Марченко. «Дети не были пристегнуты», — ответил потерпевший.

Позднее он подчеркнул, что при подобной скорости даже в случае соблюдения всех правил вряд ли кто-либо из пассажиров выжил бы, так как «даже краш-тесты проводят при 60 км/ч». У самого Евгения ремень безопасности оказался порван.

Что рассказали другие потерпевшие

Следующим выступил отец Юлии Нагорневой — Игорь Перфильев. До аварии он жил и работал в Новосибирске, а сейчас переехал в Барнаул. Мужчина принес с собой фотографию дочери и внучки — ту, что была на прощании. Он попросил суд серьезно подойти к разбирательству. «Что это за клоунада? Не помнит он ничего сейчас», — сказал он об обвиняемом.

О гибели своей дочери и внучки он узнал от няни Нагорневых. «Для моей дочки это был второй брак, но они очень любили друг друга. Она говорила мне: „Наконец-то я встретила своего человека“. Да это и видно было по ним. Семья жила очень счастливо», — рассказывал суду мужчина.

Евгений Нагорнев, до этого времени державшийся спокойно, при этих словах покраснел и закрыл руками лицо.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

«Я настаиваю на самом строгом наказании», — сказал Игорь Перфильев. Он оценил свои страдания в 5 млн рублей, заявив гражданский иск о компенсации. Иск матери Юлии составил 10 млн рублей.

Отец водителя Павел Федько рассказал, что состояние его сына Сергея после аварии крайне тяжелое.

«Прогресс как будто есть, но минимальный. У него практически нет речи, часть тела парализована, он не двигается. С головным мозгом серьезные проблемы. Иногда бывают просветления в сознании, он пробует встать и не может, из-за этого появляется агрессия», — сообщил потерпевший.

Павел Федько сожалел о погибшей внучке и заявил, что наказание для обвиняемого должно быть суровым.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

Мама погибшей Таисии Елена Корецкая не смогла присутствовать на суде и прислала вместо себя представителя. Из ее показаний следует, что ее фактический муж Сергей должен был забрать дочку из секции. Женщина не знала, что они заедут на день рождения. Когда она не смогла дозвониться до Сергея, то пошла в полицию, где и узнала о случившемся. Сумма ее иска составила 5 млн рублей.

Представитель Корецкой также сказал, что не видит причинно-следственной связи между отсутствием ремней безопасности у пассажиров и их смертью.

«Машина на такой удар не рассчитана. Люди просто превратились бы в кровавое месиво, и все», — сообщил суду мужчина.

В конце заседания Евгений Нагорнев добавил, что, находясь под арестом Руденко пытался «вывести свои активы, продать объекты недвижимости». «Он заслуживает самого жестокого наказания», — заявил мужчина.

После этого судья принял решение сделать перерыв в процессе. Следующее заседание по делу пока не назначено.

Факт

Общая сумма всех гражданских исков потерпевших пока составляет 43 млн рублей. В нее не входит плата за ущерб здоровью водителя — иск об этом пока не заявили.