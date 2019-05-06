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Жизнь

Стало известно, когда рассмотрят жалобы на приговор барнаульскому «лихачу» на BMW X6

7 июня 2019 года Алтайский краевой суд рассмотрит апелляции сторон по делу о смертельном ДТП на пр. Ленина. Все, кто подал жалобы, должны представить свои возражения в суд до 15 мая.

Суд выносит приговор Александру Руденко.
Суд выносит приговор Александру Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Приговор не устроил всех участников процесса. Сначала жалобы подали Евгений Нагорнев, который потерял в аварии жену и дочь, отец его супруги Игорь Перфильев, а также юрист Елены Корецкой, у которой в этом ДТП погибла дочь и остался инвалидом муж, водитель Renault Scenic Сергей Федько.

Также апелляцию подал адвокат Александр Марченко в интересах осужденного Александра Руденко. Из карточки дела следует, что он дополнял свою жалобу.

Позднее в суд поступили апелляции от адвоката Сергея Шмакова в интересах потерпевших Сергея Федько и его отца Павла, а также от гособвинителя Татьяны Шишовой, представителя прокуратуры Барнаула.

Суть претензий сторон к приговору станет известна на заседании в краевом суде.

Напомним, обвиняемому в совершении смертельного ДТП на проспекте Ленина Александру Руденко огласили приговор 17 апреля. Он получил 8,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Фактически ему осталось сидеть 7,5 лет, так как он уже отбыл полгода в СИЗО — в его случае день под арестом идет за два. Об УДО он сможет просить после того, как отбудет одну треть срока — то есть, уже в 2021 году.

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