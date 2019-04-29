Дело барнаульского «лихача на BMW X6» теперь рассмотрит краевой суд

Кто подал апелляции
Как следует из карточки дела на сайте Центрального районного суда Барнаула, приговор не устроил почти всех участников процесса. Апелляции подали Евгений Нагорнев, который потерял в аварии жену и дочь, отец его жены Игорь Перфильев, а также юрист Елены Корецкой, у которой в этом ДТП погибла дочь и остался инвалидом муж, водитель Renault Scenic Сергей Федько. Не поступило жалоб только от Павла Федько, отца пострадавшего водителя.
Также апелляцию подал адвокат Александр Марченко в интересах осужденного Александра Руденко. Кроме того, из карточки дела следует, что он дополнял свою жалобу.
Суть претензий сторон к приговору не уточняется. Дата заседания в краевом суде пока не назначена.
Напомним, обвиняемому в совершении смертельного ДТП на проспекте Ленина Александру Руденко огласили приговор 17 апреля. Он получил 8,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Фактически ему осталось сидеть 7,5 лет, так как он уже отбыл полгода в СИЗО — в его случае день под арестом идет за два. Об УДО он сможет просить после того, как отбудет одну треть срока — то есть, уже в 2021 году.
Что совершил водитель BMW X6
Суд признал Александра Руденко виновным в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.
В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер. Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы.
Почему Руденко отправили в колонию-поселение
Действия Александра Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»). Это преступление средней степени тяжести, максимально за него можно получить 9 лет лишения свободы.
Согласно ст. 58 УК РФ, за неосторожное преступление, совершенное ранее не судимым человеком, дают наказание в колонии-поселении. С учетом личности виновного и обстоятельств преступления суд может назначить лишение свободы в колонии общего режима с «указанием мотивов принятого решения». Таким образом, краевой суд может ужесточить наказание водителю BMW X6.