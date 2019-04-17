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17 апреля 2°C

Барнаульский лихач на BMW X6 получил почти максимальный срок (обновляется)

17 апреля обвиняемому в совершении смертельного ДТП на проспекте Ленина Александру Руденко предоставили право на последнее слово. Но водитель BMW X6 ничего не сказал суду. В 11.30 суд подвел итоги резонансного судебного процесса и вынес серьезный, но «мягкий» приговор.

Суд над Александром Руденко.
Суд над Александром Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Обновлено от 10.36

Судья Максим Рыжков не стал настаивать на том, чтобы подсудимый выразил свою позицию. Он удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Обновлено от 10.40

Приговор начали зачитывать около 10:40.

Перед вынесением приговора Руденко попросил прощения у потерпевших. Судья при этом не присутствовал в зале. Обвиняемый сказал: «Хотел бы попросить у всех прощения (пауза). Сложно говорить».

Обновлено от 11:29

Суд вынес приговор Руденко: 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Это почти максимальный срок по вменяемой статье. Но в более мягкой форме, по сравнению с тем, что просило обвинение.

В срок зачтут время отбывания Руденко под стражей из расчёта 2 дня в СИЗО за 1 день в колонии-поселении.

Также суд взыскал с Руденко его имущество на общую сумму более 25 млн рублей.

Обновлено от 11:33

Иски потерпевших удовлетворили частично. По 2 млн рублей назначили родителям погибшей Юлии Перфильевой и Елене Корецкой за гибель дочери.

Евгений Нагорнев получит 6 млн рублей, водитель Renault Scenic Сергей Федько — 3,5 млн рублей.

Обновлено от 11:41

После оглашения приговора какая-то женщина из зала прокричала: «Убийца».

Родственники пострадавших остались недовольны приговором. Они хотят обжаловать его в краевом суде, чтобы добиться назначения Руденко общего режима.

В чем обвиняют водителя BMW X6

Следствие и прокуратура обвиняют Александра Руденко в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы. Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»). Ему грозит лишение свободы на срок от 4-х до 9 лет.

Ранее помощник прокурора отметила и смягчающие обстоятельства дела: положительные характеристики личности Александра Руденко, его молодой возраст, отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба и признание вины.

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