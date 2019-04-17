Барнаульский лихач на BMW X6 получил почти максимальный срок (обновляется)

Обновлено от 10.36
Судья Максим Рыжков не стал настаивать на том, чтобы подсудимый выразил свою позицию. Он удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
Обновлено от 10.40
Приговор начали зачитывать около 10:40.
Перед вынесением приговора Руденко попросил прощения у потерпевших. Судья при этом не присутствовал в зале. Обвиняемый сказал: «Хотел бы попросить у всех прощения (пауза). Сложно говорить».
Обновлено от 11:29
Суд вынес приговор Руденко: 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Это почти максимальный срок по вменяемой статье. Но в более мягкой форме, по сравнению с тем, что просило обвинение.
В срок зачтут время отбывания Руденко под стражей из расчёта 2 дня в СИЗО за 1 день в колонии-поселении.
Также суд взыскал с Руденко его имущество на общую сумму более 25 млн рублей.
Обновлено от 11:33
Иски потерпевших удовлетворили частично. По 2 млн рублей назначили родителям погибшей Юлии Перфильевой и Елене Корецкой за гибель дочери.
Евгений Нагорнев получит 6 млн рублей, водитель Renault Scenic Сергей Федько — 3,5 млн рублей.
Обновлено от 11:41
После оглашения приговора какая-то женщина из зала прокричала: «Убийца».
Родственники пострадавших остались недовольны приговором. Они хотят обжаловать его в краевом суде, чтобы добиться назначения Руденко общего режима.
В чем обвиняют водителя BMW X6
Следствие и прокуратура обвиняют Александра Руденко в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.
В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.
Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы. Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»). Ему грозит лишение свободы на срок от 4-х до 9 лет.
Ранее помощник прокурора отметила и смягчающие обстоятельства дела: положительные характеристики личности Александра Руденко, его молодой возраст, отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба и признание вины.