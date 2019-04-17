Барнаульский лихач на BMW X6 получил почти максимальный срок (обновляется)

17 апреля обвиняемому в совершении смертельного ДТП на проспекте Ленина Александру Руденко предоставили право на последнее слово. Но водитель BMW X6 ничего не сказал суду. В 11.30 суд подвел итоги резонансного судебного процесса и вынес серьезный, но «мягкий» приговор.

Обновлено от 10.36 Судья Максим Рыжков не стал настаивать на том, чтобы подсудимый выразил свою позицию. Он удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Обновлено от 10.40 Приговор начали зачитывать около 10:40. Перед вынесением приговора Руденко попросил прощения у потерпевших. Судья при этом не присутствовал в зале. Обвиняемый сказал: «Хотел бы попросить у всех прощения (пауза). Сложно говорить».

Обновлено от 11:29 Суд вынес приговор Руденко: 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Это почти максимальный срок по вменяемой статье. Но в более мягкой форме, по сравнению с тем, что просило обвинение. В срок зачтут время отбывания Руденко под стражей из расчёта 2 дня в СИЗО за 1 день в колонии-поселении. Также суд взыскал с Руденко его имущество на общую сумму более 25 млн рублей.

Обновлено от 11:33 Иски потерпевших удовлетворили частично. По 2 млн рублей назначили родителям погибшей Юлии Перфильевой и Елене Корецкой за гибель дочери. Евгений Нагорнев получит 6 млн рублей, водитель Renault Scenic Сергей Федько — 3,5 млн рублей.

Обновлено от 11:41 После оглашения приговора какая-то женщина из зала прокричала: «Убийца». Родственники пострадавших остались недовольны приговором. Они хотят обжаловать его в краевом суде, чтобы добиться назначения Руденко общего режима.

В чем обвиняют водителя BMW X6

Следствие и прокуратура обвиняют Александра Руденко в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы. Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»). Ему грозит лишение свободы на срок от 4-х до 9 лет.

Ранее помощник прокурора отметила и смягчающие обстоятельства дела: положительные характеристики личности Александра Руденко, его молодой возраст, отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба и признание вины.