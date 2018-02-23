В России вступили в силу поправки к правилам техосмотра автомобилей

В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с новыми правилами, запрещается тонировать фары, устанавливать на них непредусмотренные производителем оптические элементы и оклеивать даже бесцветными пленками. Кроме знака аварийной остановки теперь обязательно будет проводиться досмотр аптечки. Также не допускается подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля, сообщает РИА Новости.
Поправки предусматривают особенности конструкции праворульных машин, у которых ближний свет освещает встречную полосу. Их владельцам необходимо наклеивать на фары специальную пленку, чтобы корректировать свет. Запрет не распространяется на случаи, когда пленка или элементы требуются для коррекции светового пучка и приведения его в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза.
Если в конструкции машины предусмотрены стеклоочистители и стеклоомыватели, то они должны присутствовать. Если на машине установлена шипованная резина, то она должна быть на всех четырех колесах, а не только на передней или задней оси.
Отдельно уделили внимание установке газобалонного оборудования. Поправки предусматривают его проверку на соответствие техрегламенту Таможенного союза. Проверять будут места размещения, установку и подключение оборудования.
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