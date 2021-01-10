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Автоновости

В России ввели новый штраф для водителей

10 января в России вступил в силу новый штраф за неоплату проезда по платным дорогам, передает РБК.

Автомобиль. Водитель.
Автомобиль. Водитель.
unsplash.com

Теперь за неоплату проезда по платным дорогам на легковом автомобиле будет взиматься штраф 1500 рублей, на грузовом транспорте и автобусе — 5000 рублей. Соответствующий федеральный закон об изменениях в КоАП подписал президент Владимир Путин.

«В Италии административный штраф за неоплату проезда по платной автомобильной дороге равен 300 евро, в Австрии — 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков, в США, в штате Калифорния, установлен штраф в размере $57», — говорится в документе.

Согласно его тексту, нормы новой ст. 12.21.4 КоАП направлены на привлечение частных инвестиций в экономику и обеспечение стабильности общественных отношений в сфере гражданского оборота.

О других изменениях, которые ждут автомобилистов в 2021 году — в кратком обзоре altapress.ru.

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