В России ввели новый штраф для водителей

10 января в России вступил в силу новый штраф за неоплату проезда по платным дорогам, передает РБК.

Теперь за неоплату проезда по платным дорогам на легковом автомобиле будет взиматься штраф 1500 рублей, на грузовом транспорте и автобусе — 5000 рублей. Соответствующий федеральный закон об изменениях в КоАП подписал президент Владимир Путин.

«В Италии административный штраф за неоплату проезда по платной автомобильной дороге равен 300 евро, в Австрии — 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков, в США, в штате Калифорния, установлен штраф в размере $57», — говорится в документе.

Согласно его тексту, нормы новой ст. 12.21.4 КоАП направлены на привлечение частных инвестиций в экономику и обеспечение стабильности общественных отношений в сфере гражданского оборота.

О других изменениях, которые ждут автомобилистов в 2021 году — в кратком обзоре altapress.ru.