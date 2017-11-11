В Рубцовске КамАЗ провалился под землю

КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Алексей Жгунов в vk.com/barneos22. КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Алексей Жгунов в vk.com/barneos22. КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Алексей Жгунов в vk.com/barneos22. КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Дмитрий Горбатенко, vk.com/typical_rubcovsk_city. КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Дмитрий Горбатенко, vk.com/typical_rubcovsk_city.

Машина упала в яму недалеко от дороги. Над поверхностью осталась торчать лишь кабина. Местные жители предположили, что КамАЗ свалился в яму, выкопанную для установки колец, а не в провал грунта.

На фото с места происшествия видно, что рядом с ямой стоят бетонные кольца для канализации и трактор.

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