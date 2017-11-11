В Рубцовске КамАЗ провалился под землю

В Рубцовске КамАЗ почти полностью провалился под землю. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Типичный Рубцовск".
КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Алексей Жгунов в vk.com/barneos22.
КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Алексей Жгунов в vk.com/barneos22.
КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Алексей Жгунов в vk.com/barneos22.
КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Дмитрий Горбатенко, vk.com/typical_rubcovsk_city.
КамАЗ провалился под землю в Рубцовске. Фото : Дмитрий Горбатенко, vk.com/typical_rubcovsk_city.
Машина упала в яму недалеко от дороги. Над поверхностью осталась торчать лишь кабина. Местные жители предположили, что КамАЗ свалился в яму, выкопанную для установки колец, а не в провал грунта.
На фото с места происшествия видно, что рядом с ямой стоят бетонные кольца для канализации и трактор.
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