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Автоновости

В Рубцовске машина пробила стену гаражного комлекса и свесилась с третьего этажа

Водитель автомобиля не справился с управлением в гаражном комплексе и едва не вылетел наружу, пробив металлическое ограждение, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Машина пробила стену гаражного комплекса. Рубцовск.
Машина пробила стену гаражного комплекса. Рубцовск.
кадр из видео.

Происшествие случилось ночью или рано утром 12 сентября в рубцовском ГСК-31.

Местный житель пришел в гараж за собственным автомобилем и увидел торчащую из стены машину — прямо над входом.

«Из металлического ограждения третьего этажа торчал автомобиль. Кому принадлежит машина и кто виновник происшествия, выяснить пока не удалось», — отметили в паблике.

«Иду я в гараж утром за машиной. Это какой-то… это каким надо быть… это как так. Вот кто-то покатался», — не сдерживая эмоций рассказал на видео мужчина.

Рубцовчанин отметил, что председатель кооператива «будет очень рад».

Ранее другой житель Рубцовска утром пришел в гараж и увидел прямо у ворот две вкопанные электроопоры.

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