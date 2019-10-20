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Автоновости

В Сети обсуждают позитивную автоледи из Бийска, вылетевшую на трамвайные пути

Утром 20 октября в Бийске на улице Мерлина произошло ДТП. Автомобиль «Тойота» вылетел на трамвайные пути и перегородил движение идущему транспорту.

В Бийске автоледи не справила с управлением и устроила ДТП
В Бийске автоледи не справила с управлением и устроила ДТП
https://vk.com/incident_22

Судя по фотографиям, сделанным с места ДТП, за рулем машины сидела девушка. Он спокойно отнеслась к происшедшему, махала и улыбалась проезжающим мимо автомобилистам.

В Сети, где появились ее фотографии, девушку прозвали неунывающей автоледи.

По сообщениям сообщества «Инцидент Бийск», ее машина была на летней резине, поэтому, скорее всего, она не справилась с управлением на скользкой дороге. Уже два дня в городе идет снег.

Ранее спасатели края предупреждали водителей, что на дорогах региона возможен сильный гололед и призывали срочно «переобуваться».

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