В Сети обсуждают позитивную автоледи из Бийска, вылетевшую на трамвайные пути

Судя по фотографиям, сделанным с места ДТП, за рулем машины сидела девушка. Он спокойно отнеслась к происшедшему, махала и улыбалась проезжающим мимо автомобилистам.
В Сети, где появились ее фотографии, девушку прозвали неунывающей автоледи.
По сообщениям сообщества «Инцидент Бийск», ее машина была на летней резине, поэтому, скорее всего, она не справилась с управлением на скользкой дороге. Уже два дня в городе идет снег.
Ранее спасатели края предупреждали водителей, что на дорогах региона возможен сильный гололед и призывали срочно «переобуваться».