В Сибири продают мощный квадроцикл за 2,8 млн рублей.

Квадроцикл BRP Outlander MAX 1000R XMR продают в Новосибирске за 2,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Квадроцикл BRP Outlander — это мощный и универсальный квадроцикл, который предназначен для езды по бездорожью и пересеченной местности. Он оснащен двигателем Rotax V-Twin, который обеспечивает отличную мощность и проходимость на любых дорогах.

Outlander имеет прочную и надежную конструкцию, которая способна выдерживать экстремальные нагрузки. Он также оснащен современными технологиями, такими как система управления динамикой (DPS), амортизаторы с трехпозиционной регулировкой, а также другие функции, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время езды.

Квадроцикл имеет стильный и современный дизайн, который подчеркивает его мощь и универсальность. Outlander доступен в различных цветах и комплектациях, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого пользователя.

В целом, квадроцикл является отличным выбором для тех, кто ищет мощный и надежный квадроцикл для экстремальных поездок по бездорожью. Он подходит как для профессиональных гонщиков, так и для любителей активного отдыха.

Ранее стало известно, что за популярный квадроцикл для начинающих продают в Барнауле за 219 тыс. рублей.

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