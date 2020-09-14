В Сибири заметили редкий суперкар за 22 млн, в багажник которого не входит мешок картошки

По улицам Кемерова разъезжает очень редкий даже для России итальянский суперкар Lamborghini Huracan Evo, пишет « A42.RU ».

Автомобиль, стоимость которого в базовой комплектации составляет 22 млн рублей, двигался по маршруту с «колоссальным подтекстом» — по улице Терешковой в сторону проспекта Шахтеров.

Huracan Evo выпускают с 2019 года. Это двухместный автомобиль с полным приводом: двигатель мощностью 640 лошадиных сил за 2,9 сек. разгоняет машину до 100 км/ч.

«Утром заметил на дороге вот такую машину. Редкая для нашего города и очень дорогая», — рассказал изданию очевидец.

Lamborghini в Кемерове. gazeta. a42.ru.

В комментариях к записи отметили, что Lamborghini, пусть и не такие дорогие, частенько встречаются на улицах богатого города с бедными горожанами. Потому что «воруют же».

«Раньше дорогих тачек еще больше было, все возле „Авиатора“ торчали. Поуезжали все из региона, видимо», — отметил один из жителей столицы Кузбасса.

Что касается самого суперкара, под сомнение поставили его практичность. Во-первых, на сервис его придется возить в Италию.

«Мешок картошки в багажник не входит», — отметили вторую особенность машины, которую можно записать в главный минус.

Однако в качестве приметы суперкар сгодится: увидишь Lamborghini — значит дорога отличная.

Кстати, ранее роскошный Lamborghini Urus погонял по бездорожью Алтая.