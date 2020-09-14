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Автоновости

В Сибири заметили редкий суперкар за 22 млн, в багажник которого не входит мешок картошки

По улицам Кемерова разъезжает очень редкий даже для России итальянский суперкар Lamborghini Huracan Evo, пишет «A42.RU».

Lamborghini Huracan EVO.
Lamborghini Huracan EVO.
lamborghini.com.

Автомобиль, стоимость которого в базовой комплектации составляет 22 млн рублей, двигался по маршруту с «колоссальным подтекстом» — по улице Терешковой в сторону проспекта Шахтеров.

Huracan Evo выпускают с 2019 года. Это двухместный автомобиль с полным приводом: двигатель мощностью 640 лошадиных сил за 2,9 сек. разгоняет машину до 100 км/ч.

«Утром заметил на дороге вот такую машину. Редкая для нашего города и очень дорогая», — рассказал изданию очевидец.

Lamborghini в Кемерове.
Lamborghini в Кемерове.
gazeta. a42.ru.

В комментариях к записи отметили, что Lamborghini, пусть и не такие дорогие, частенько встречаются на улицах богатого города с бедными горожанами. Потому что «воруют же».

«Раньше дорогих тачек еще больше было, все возле „Авиатора“ торчали. Поуезжали все из региона, видимо», — отметил один из жителей столицы Кузбасса.

Что касается самого суперкара, под сомнение поставили его практичность. Во-первых, на сервис его придется возить в Италию.

«Мешок картошки в багажник не входит», — отметили вторую особенность машины, которую можно записать в главный минус.

Однако в качестве приметы суперкар сгодится: увидишь Lamborghini — значит дорога отличная.

Кстати, ранее роскошный Lamborghini Urus погонял по бездорожью Алтая.

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