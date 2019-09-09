Роскошный Lamborghini Urus гоняют по бездорожью Алтая

Внедорожник решили проверить «в дикой автомобильной природе».
«Нам надо ещё как следует погрохотать из выпускных труб на Чуйском тракте», — отмечают тестеры в Instagram.
В комментариях автомобилисты спросили, есть ли возможность покататься на авто, пока они на Алтае. На что в Top Gear сказали, что у клиентов Lambo есть такой вариант.
Нашлись и очевидцы съемок.
«Так это ваш получается чёрный Ламборгини на Чуйском тракте гнал по встречке где сплошная??? Чуть не въехал в меня! А то фото-то красивые выложили, а ведёте на дорогах себя как … «, — написала девушка.
Также отмечается, что роскошный внедорожник стоимостью более 16 млн рублей в России купили уже больше 80 человек.
Аналитики агентства «Автостат» пришли к выводу, что по итогам 1 полугодия 2019 года объем рынка новых автомобилей сегмента Luxury составил 666 единиц.
Топ-10 самых популярных люксовых автомобилей
- Mercedes-Benz Maybach S-Сlass,
- Bentley Continental GT,
- Bentayga,
- Maserati Levante,
- Lamborghini Urus,
- Rolls-Royce Cullinan,
- Rolls-Royce Wraith,
- Maserati Ghibli,
- Lamborghini Aventador,
- Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.