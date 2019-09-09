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9 сентября 18°C

Роскошный Lamborghini Urus гоняют по бездорожью Алтая

Кроссовер от итальянского производителя автомобилей Lamborghini решили проверить в условиях алтайского бездорожья. Авто гоняют по долинам и каменистым перевалам Республики Алтай, сообщили в Instagram программы Top Gear.

Lamborghini
Lamborghini
CC0

Внедорожник решили проверить «в дикой автомобильной природе».

«Нам надо ещё как следует погрохотать из выпускных труб на Чуйском тракте», — отмечают тестеры в Instagram.

В комментариях автомобилисты спросили, есть ли возможность покататься на авто, пока они на Алтае. На что в Top Gear сказали, что у клиентов Lambo есть такой вариант.

Нашлись и очевидцы съемок.

«Так это ваш получается чёрный Ламборгини на Чуйском тракте гнал по встречке где сплошная??? Чуть не въехал в меня! А то фото-то красивые выложили, а ведёте на дорогах себя как … «, — написала девушка.

Также отмечается, что роскошный внедорожник стоимостью более 16 млн рублей в России купили уже больше 80 человек.

Аналитики агентства «Автостат» пришли к выводу, что по итогам 1 полугодия 2019 года объем рынка новых автомобилей сегмента Luxury составил 666 единиц.

Топ-10 самых популярных люксовых автомобилей

  • Mercedes-Benz Maybach S-Сlass,
  • Bentley Continental GT,
  • Bentayga,
  • Maserati Levante,
  • Lamborghini Urus,
  • Rolls-Royce Cullinan,
  • Rolls-Royce Wraith,
  • Maserati Ghibli,
  • Lamborghini Aventador,
  • Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.
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