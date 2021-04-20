В топливном союзе спрогнозировали цены на популярный у автомобилистов бензин

«По базовому сценарию до конца года следует ждать роста примерно на 8%", — цитируют эксперта «Известия».
Прогноз больше относится к стоимости популярной марки АИ-92.
По мнению руководителя проектов ИГ «Петромаркет» Анны Лишневецкой, рост розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в целом за оставшийся 2021-й год не превысит 5% — то есть ожидаемого уровня инфляции.
Она отметила, что относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1—2%, пишет ura.ru.
В Минэнерго заявили, что ситуация с топливообеспечением потребителей внутреннего рынка РФ остается стабильной.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила — подорожание топлива в России в этом году могло быть связано с морозами. Иронично отнесся к аргументу о понижении температур и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.