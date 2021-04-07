Трескучие морозы спровоцировали рост цен на бензин, уверены в ФАС

Подорожание топлива в России в этом году могло быть связано с морозами — так объяснила рост цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Объяснение содержится в письме ФАС, адресованном гендиректору АО «Осколнефтеснаб» Александру Масалитину. В нем говорится, что подорожание нефтепродуктов было вызвано резким понижением температур этой зимой, ссылаются на документ «Известия».

Подписано письмо начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Арменом Ханяном. По его мнению, подорожание в январе-марте бензина АИ-92 в опте на 8,5% вызвано ростом экспортных цен на нефтепродукты. К тому же оказали влияние снижение предложения топлива на бирже, соглашение ОПЕК+ и рост мировых цен на него.

Гендиректор Александр Масалитин, которому было направлено письмо, в свою очередь заявил, что он не согласен с доводами ФАС о подорожании топлива, пишет News.ru. По его мнению, многие АЗМ на данный момент вынуждены работать в убыток и существует большой риск их разорения.

Иронично отнесся к аргументу о понижении температур и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

На днях под Новосибирском на АЗС загорелось открытым пламенем табло с ценами на бензин.