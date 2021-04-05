Под Новосибирском на АЗС загорелось открытым пламенем табло с ценами на бензин

Возгорание началось около 15:40 по улице Зелёной в поселке Озерном Новосибирского района Новосибирской области.
Как передает НГС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России, пожарно-спасательные подразделения отреагировали на сообщение о возгорании электрического столба и за шесть минут открытое горение было ликвидировано.
Горел рекламный щит, угрозы распространения не было. Пострадавших нет.
В феврале 2021 года в Новосибирске работница ломбарда едва не сгорела, отказавшись покидать полыхающий рынок.