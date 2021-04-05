Под Новосибирском на АЗС загорелось открытым пламенем табло с ценами на бензин

4 апреля в поселке Озёрном Новосибирской области на автозаправочной станции загорелось табло с ценами на бензин. Видео с места происшествия опубликовал очевидец в сообществе « АСТ-54 ».

Пожар на АЗС под Новосибирском.

Возгорание началось около 15:40 по улице Зелёной в поселке Озерном Новосибирского района Новосибирской области.

Как передает НГС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России, пожарно-спасательные подразделения отреагировали на сообщение о возгорании электрического столба и за шесть минут открытое горение было ликвидировано.

Горел рекламный щит, угрозы распространения не было. Пострадавших нет.

В феврале 2021 года в Новосибирске работница ломбарда едва не сгорела, отказавшись покидать полыхающий рынок.