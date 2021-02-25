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Происшествия

Работница ломбарда едва не сгорела, отказавшись покидать полыхающий рынок в Новосибирске

В Новосибирске утром 25 февраля загорелся рынок, что вызвало транспортный коллапс на улицах поблизости, рассказали в паблике «АСТ — 54».

Пожар на рынке. Новосибирск.
Пожар на рынке. Новосибирск.
vk.com/act54.

Возгорание произошло около 5 утра — задымился киоск хлебобулочных изделий. Как минимум сгорели 10 торговых точек.

На месте происшествия работает МЧС. Полицейские частично перекрыли улицы, которые ведут к месту пожара.

«В одном из помещений располагался круглосуточный ломбард. Его сотрудница отказывалась добровольно покидать рабочее место. Спасатели выломали дверь и забрали женщину, которая несколько раз порывалась вернуться», — рассказал очевидец.


В комментариях к записи местные жители отметили, что в данном районе практически нет альтернативных маршрутов и путей объезда пожара — только на вертолете и через канализацию.

«Убирайте эти киоски и расширьте дорогу, вот и альтернатива! Каждый день пробки — 2 часа до метро, а сегодня хоть к обеду приедем?» — возмущаются новосибирцы.

Ранее в Горно-Алтайске загорелся ТЦ, основная часть людей эвакуировалась самостоятельно. Некоторых помог спасти водитель автобуса, которого пообещали наградить.

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