Работница ломбарда едва не сгорела, отказавшись покидать полыхающий рынок в Новосибирске

Возгорание произошло около 5 утра — задымился киоск хлебобулочных изделий. Как минимум сгорели 10 торговых точек.
На месте происшествия работает МЧС. Полицейские частично перекрыли улицы, которые ведут к месту пожара.
«В одном из помещений располагался круглосуточный ломбард. Его сотрудница отказывалась добровольно покидать рабочее место. Спасатели выломали дверь и забрали женщину, которая несколько раз порывалась вернуться», — рассказал очевидец.
В комментариях к записи местные жители отметили, что в данном районе практически нет альтернативных маршрутов и путей объезда пожара — только на вертолете и через канализацию.
«Убирайте эти киоски и расширьте дорогу, вот и альтернатива! Каждый день пробки — 2 часа до метро, а сегодня хоть к обеду приедем?» — возмущаются новосибирцы.
Ранее в Горно-Алтайске загорелся ТЦ, основная часть людей эвакуировалась самостоятельно. Некоторых помог спасти водитель автобуса, которого пообещали наградить.