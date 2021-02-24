Водителя автобуса наградят за спасение людей из горящего ТЦ на Алтае

Во время пожара находившиеся на втором этаже люди подошли к окнам. Водитель маршрутного автобуса проезжал мимо, но увидел ЧП и подогнал транспорт к зданию.
«Водитель вовремя сориентировался и, увидев в окнах людей, подогнал автобус к окну. Люди с его помощью просто вышли из окон на крышу автобуса. Пока мы не можем уточнить, сколько людей таким образом выбрались, но обязательно отметим действия водителя наградой», — сказали в МЧС.
Сам водитель Виталий Денисюк не считает, что совершил героический поступок.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести проверки соблюдения противопожарной безопасности во всех торговых центрах и крупных магазинах Горно-Алтайска и региона «без предвзятого отношения или какого-либо давления на предпринимателей или руководителей учреждений».