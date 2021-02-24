Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 февраля -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Горно-Алтайске ликвидировали крупный пожар в ТЦ

Пожарные ликвидировали пожар в торговом центре «Ткацкий» в Горно-Алтайске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай. Теперь дознавателям предстоит выяснить причину возгорания.

Последствия пожара в торговом центре Горно-Алтайска.
Последствия пожара в торговом центре Горно-Алтайска.
04.mchs.gov.ru

Двухэтажное кирпичное здание, в котором располагается торговый центр, 1952 года постройки. В нем есть автоматическая пожарная сигнализация, которая сработала в штатном режиме, отметили в МЧС.

Основная часть людей эвакуировалась самостоятельно, 13 человек на воздух вытащили пожарные.

Последствия пожара в торговом центре Горно-Алтайска.
Последствия пожара в торговом центре Горно-Алтайска.
04.mchs.gov.ru

Погибших и пострадавших нет.

Общая площадь, охваченная огнем, составила тысячу кв.м.

Рассматриваются две причины возникновения пожара: нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов или замыкание электропроводки, добавляет НГА.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость