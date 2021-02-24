В Горно-Алтайске ликвидировали крупный пожар в ТЦ

Двухэтажное кирпичное здание, в котором располагается торговый центр, 1952 года постройки. В нем есть автоматическая пожарная сигнализация, которая сработала в штатном режиме, отметили в МЧС.
Основная часть людей эвакуировалась самостоятельно, 13 человек на воздух вытащили пожарные.
Погибших и пострадавших нет.
Общая площадь, охваченная огнем, составила тысячу кв.м.
Рассматриваются две причины возникновения пожара: нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов или замыкание электропроводки, добавляет НГА.