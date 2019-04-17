На пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии в мае установят комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД «Автоураган», сообщили в краевом минтрансе. От этого выиграют пассажиры трамвая № 5, которым не придется стоять в пробке по утрам.

«Автоураган» будет фиксировать поворот не с той полосы, выезд на встречную полосу и за стоп-линию, а также проезд на красный.

Часть камер будут направлены на ул. Советская армия. С их помощью будут выписывать штрафы тем, кто движется по трамвайным рельсам. На участке перед перекрестком это запрещено, но многие автомобилисты в часы пик нарушают ПДД и едут по трамвайным путям. Из-за этого электротранспорт вынужден стоять в общем потоке, хотя мог бы провезти людей минуя затор.

По рельсам на Советской армии ездит порядка 20% автомобилистов, по оценке инженера по организации дорожного движения Василия Попова. Если все начнут соблюдать ПДД, путь по Советской армии для движущихся в центр в утренний час пик может увеличиться на 5−7 минут, предполагает эксперт.

Напомним, до 1 сентября в Барнауле появятся еще два комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Их установят на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гоголя, а также на пересечении улиц Аванесова и Кауфмана.