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Автоновости

Дорогу — трамваям: на крупной развязке Барнаула установят камеры фиксации нарушений

На пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии в мае установят комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД «Автоураган», сообщили в краевом минтрансе. От этого выиграют пассажиры трамвая № 5, которым не придется стоять в пробке по утрам.

Трамвай не может проехать из-за нарушителей ПДД. Ул. Советской армии.
Трамвай не может проехать из-за нарушителей ПДД. Ул. Советской армии.
altapress.ru

«Автоураган» будет фиксировать поворот не с той полосы, выезд на встречную полосу и за стоп-линию, а также проезд на красный.

Часть камер будут направлены на ул. Советская армия. С их помощью будут выписывать штрафы тем, кто движется по трамвайным рельсам. На участке перед перекрестком это запрещено, но многие автомобилисты в часы пик нарушают ПДД и едут по трамвайным путям. Из-за этого электротранспорт вынужден стоять в общем потоке, хотя мог бы провезти людей минуя затор.

По рельсам на Советской армии ездит порядка 20% автомобилистов, по оценке инженера по организации дорожного движения Василия Попова. Если все начнут соблюдать ПДД, путь по Советской армии для движущихся в центр в утренний час пик может увеличиться на 5−7 минут, предполагает эксперт.

Напомним, до 1 сентября в Барнауле появятся еще два комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Их установят на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гоголя, а также на пересечении улиц Аванесова и Кауфмана.

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