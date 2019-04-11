В городах Алтая установят новую порцию камер против нарушителей ПДД

До 1 сентября 2019 года в Барнауле, Бийске и Рубцовске установят еще 6 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. «Алтайавтодор» выделил на это 35 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Где появятся камеры в 2019 году

В Барнауле и Рубцовске установят комплексы, которые фиксируют не только превышение скорости, но и проезд на красный свет. В краевой столице такие комплексы появятся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гоголя, а также на пересечении улиц Аванесова и Кауфмана. В Рубцовске такие камеры появятся на пересечении проспекта Ленина и переулка Гражданского.

В Бийске новые камеры станут фиксировать только превышение скорости. Их установят на ул. Красноармейская, 67−81, ул. Митрофанова, 2Б и ул. Больничный взвоз, 8.

Также до конца лета 2019 года еще 26 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД установят на 15 участках федеральных трасс — Р-256 («Чуйский тракт») и А-322 (Барнаул-Рубцовск-граница с Казахстаном). В некоторых местах смонтируют по два комплекса — чтобы следить за движением в обоих направлениях. Оборудование будет фиксировать тех, кто превышает скорость и выезжает на встречную полосу в нарушение ПДД.

Сколько уже камер на Алтае с сколько штрафов ими собирают

По данным регионального минтранса, сейчас в Алтайском крае 46 стационарных комплексов и 26 мобильных. В 2018 году с их помощью ГИБДД выписали штрафов на 600 млн рублей. С 2019 года эти средства тратят только на дороги. Власти региона говорят, что развивают сеть комплексов против нарушителей ПДД не для того, чтобы собрать с них денег, а чтобы дисциплинировать участников дорожного движения.