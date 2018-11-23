Штрафы ГИБДД в Алтайском крае будут тратить только на дороги

Собранные с нарушителей ПДД штрафы с 1 января 2019 года будут идти в региональный дорожный фонд. Их будут тратить на то, чтобы повысить безопасность на дорогах, рассказал начальник дорожного транспортного-управления минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин.

Ранее штрафы ГИБДД направлялись в краевой бюджет. Их могли тратить на любые другие статьи расходов. Со следующего года — только на дороги, объяснил чиновник.

По информации altapress.ru, только при помощи автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД с 2016 года алтайских автомобилистов оштрафовали на 350 млн рублей. При этом сеть камер на дорогах края стабильно растет.В 2019 году и 2020 годах в Барнауле и пригороде установят еще 17 камер.

Региональный дорожный фонд формируется в основном за счет транспортного налога (около 2 млрд рублей) и топливных акцизов. В 2018 году он составил 9,9 млрд рублей. В 2019 году, по предварительным данным, фонд увеличится до 10,8 млрд рублей. При распределении этих денег упор сделают на ремонт региональных трасс.