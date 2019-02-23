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Автоновости

В центре Барнаула перекрыли дорогу из-за коммунальной аварии (обновлено)

В Барнауле сотрудники ДПС перекрыли дорогу на перекрестке Социалистический — Молодежная. Об этом сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22.

В центре Барнаула перекрыли дорогу.
В центре Барнаула перекрыли дорогу.
Barnaul 22

По словам очевидцев, на перекрестке из-за коммунальной аварии вздулся асфальт.

Сообщество Инцидент Барнаул сообщает, что в районе Театра драмы произошел порыв трубопровода холодной воды. Вода вышла на проезжую часть.

На месте происшествия работают сотрудники аварийных служб и ДПС. Дорога перекрыта по проспекту Социалистическому от Молодежной до Димитрова.

Ранее altapress.ru сообщил о том, что «Барнаульский водоканал» и мэрия Барнаула намерены заключить концессионное соглашение, согласно которому в течение 10 лет в сети водопровода и водоотведения вложат 2,4−3,4 млрд рублей. Это позволит сократить число порывов и других аварий.

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