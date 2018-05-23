В центре Барнаула перекроют два участка дорог. Фото : barnaul.org. В центре Барнаула перекроют два участка дорог. Фото : barnaul.org.

Ограничения движения коснутся улицы Гоголя от дома №46а до проспекта Ленина с 20:00 23 мая до 20:00 20 июня.

Кроме того, с 20:00 23 мая до 20:00 30 июня перекроют перекресток улицы Пушкина — проспект Ленина, в районе здания №7.

Также изменится схема движения автобусов. Ее можно посмотреть здесь.

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