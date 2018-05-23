В Барнауле из-за проведения работ по строительству сети ливневой канализации перекроют два участка дорог, сообщает официальный сайт города.
В центре Барнаула перекроют два участка дорог. Фото : barnaul.org.
В центре Барнаула перекроют два участка дорог. Фото : barnaul.org.
Ограничения движения коснутся улицы Гоголя от дома №46а до проспекта Ленина с 20:00 23 мая до 20:00 20 июня.
Кроме того, с 20:00 23 мая до 20:00 30 июня перекроют перекресток улицы Пушкина — проспект Ленина, в районе здания №7.
Также изменится схема движения автобусов. Ее можно посмотреть здесь.
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