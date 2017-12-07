В центре Барнаула столкнулись автобусы, в которых были пассажиры

В Барнауле утром 7 декабря столкнулись два автобуса с пассажирами, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Свидетели аварии рассказали, что авария произошла на проспекте Ленина, недалеко от ТОЦ "Проспект". На месте ДТП образовалась пробка.
По словам очевидцев, пострадавших нет. Информация уточняется.
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